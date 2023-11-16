Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения части дома в Астрахани

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Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело после обрушения части жилого дома в Астрахани, передает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По какой статье будет заведено дело, он не уточнил. «Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Также на место происшествия были направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники Судебно-экспертного центра.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть дома, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки. Очевидцы перед обрушением сообщали МЧС о трещине в стене дома. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что, по предварительным данным, обрушились конструкции здания.

Версию со взрывом газа власти не рассматривают. Как уточнили в пресс-службе администрации главы региона, сам дом 1962 года постройки, капитальный ремонт в нем последний раз делали в 2018–2019 годах.

Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Из дома самостоятельно эвакуировались 213 человек, в том числе 37 детей.