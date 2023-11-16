Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения

Власти Астраханской области заявили, что рухнувший дом ремонтировали в 2019 году

Фото: МЧС России

Последний раз капитальный ремонт в доме в Астрахани, который частично обрушился вечером 16 ноября, проводился в период с 2018 по 2019 год, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора области.

Тогда в доме ремонтировали крышу и фасад, перекрытия внутри дома деревянные.

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В администрации главы региона также уточнили, что пятиэтажный жилой дом, который находится по адресу: площадь Вокзальная, 1а, был построен в 1962 году.

В доме в Астрахани рухнули третий и четвертый подъезды. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что, по предварительным данным, обрушились конструкции здания. Версию со взрывом газа власти не рассматривают.

Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Из дома самостоятельно эвакуировались 213 человек, в том числе 37 детей. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.