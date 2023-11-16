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Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения

Власти Астраханской области заявили, что рухнувший дом ремонтировали в 2019 году
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Последний раз капитальный ремонт в доме в Астрахани, который частично обрушился вечером 16 ноября, проводился в период с 2018 по 2019 год, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора области.

Тогда в доме ремонтировали крышу и фасад, перекрытия внутри дома деревянные.

Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения
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В администрации главы региона также уточнили, что пятиэтажный жилой дом, который находится по адресу: площадь Вокзальная, 1а, был построен в 1962 году.

В доме в Астрахани рухнули третий и четвертый подъезды. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Часть дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушилась вечером 16 ноября. Перед происшествием очевидцы сообщили в экстренные службы, что в наружной стене здания появилась трещина.&nbsp;

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что, по предварительным данным, обрушились конструкции здания. Версию со взрывом газа власти не рассматривают.

Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Из дома самостоятельно эвакуировались 213 человек, в том числе 37 детей. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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