Премьер Испании назвал неправильной реакцию Нетаньяху на атаку ХАМАС

Педро Санчес (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку ХАМАС является неправильной реакцией, потому что не гарантирует безопасность страны, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщает агентство EFE.

По его словам, «очень непропорциональная и неправильная реакция» на атаку ХАМАС только «усугубляет чувство незащищенности».

Санчес также похвалил решение Совета Безопасности ООН принять резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа и назвал это важным шагом.

7 октября ХАМАС начал операцию против Израиля. Атака началась с массированного ракетного обстрела, боевики проникли в приграничные с сектором Газа города, их жертвами стали более тысячи мирных жителей, сотни человек были взяты в заложники. Позже Армия обороны Израиля выбила силы ХАМАС со своей территории и приступила к операции против боевиков на территории сектора Газа.



По последним данным Минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в анклаве погибли более 11 тыс. человек, еще более 29 тыс. пострадали. С критикой действий Израиля в секторе Газа выступали Турция, Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН и ВОЗ.

Члены Совбеза ООН в ночь на 16 ноября проголосовали за предложенную Мальтой резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в анклаве «на достаточное количество дней». Из 15 членов Совбеза «за» высказались 12. США, Россия и Великобритания воздержались при голосовании.

МИД Израиля в ответ на принятие резолюции заявил, что длительных гуманитарных пауз не будет, «пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАС».