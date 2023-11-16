Китайская разведка предупредила об опасности искусственного интеллекта

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Министерство государственной безопасности Китая, в функции которого входят разведка и контрразведка, предупредило о рисках для национальной безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта, передает South China Morning Post (SCMP).

В статье, опубликованной в соцсети WeChat, пресс-служба ведомства заявила, что широкое применение искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, создает проблемы, которые «могут фундаментально изменить существующий ландшафт национальной безопасности в ближайшем будущем».

Среди главных угроз использования искусственного интеллекта министерство назвало утечки данных, кибератаки и манипулирование данными, а также влияние технологии на экономику и вооруженные силы.

В частности, ведомство заявило о риске замены рабочих в некоторых областях технологиями искусственного интеллекта и об опасности «пропагандистских кампаний», которые могут привести к тому, что «негативные мысли незаметно проникнут в общественное мнение».

В министерстве подчеркнули, что необходимо ужесточить законы и правила в отношении этой технологии, способствовать глобальному регулированию и бороться с преступностью, связанной с искусственным интеллектом.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск также призвал власти регулировать использование искусственного интеллекта. По его мнению, без государственного надзора быстроразвивающийся ИИ может стать «опасностью для общества» и представлять реальную угрозу для будущего человечества.



До этого о подобных рисках высказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он заявил, что широкое распространение технологии «поднимает ряд сложных вопросов о рабочей силе, правовой системе, необъективности и многом другом».