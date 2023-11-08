Костин сравнил искусственный интеллект с ядерной энергетикой

Договориться о единых правилах регулирования ИИ в мире вряд ли получится — в этом смысле эта технология сравнима с ядерной энергетикой, заявил Андрей Костин

Андрей Костин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Создать международные правила игры в области искусственного интеллекта вряд ли получится, сказал глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Финополис», организованном ЦБ.

«Пока я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, что нас поработит техника, технологии. Я не верю в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования и правил игры в этой области. Это будет как ядерная энергетика: мы ее создали, но в гражданских целях она используется очень ограниченно, и то в основном в России. У нас есть ядерная энергетика, есть атомные ледоколы, которые бороздят просторы Северного Ледовитого океана. Но в мире, в принципе, все равно, когда мы говорим про ядерную энергию, — прежде всего это ядерное оружие. Можно, конечно, считать его оружием сдерживания, но это огромная угроза для всего человечества», — сказал Костин.

«Есть риски, конечно, потому что эти процессы могут выйти из-под контроля. Вообще это первый продукт человека, в котором невозможно понять механизм принятия решений. Может получиться как в том анекдоте: когда мужчина купил резиновую женщину с искусственным интеллектом в секс-шопе, а через неделю — сдает. Его спрашивают: «Почему сдаешь?» А он — «Она мне все время отказывает!» — сказал Костин.

При этом чтобы банки вели разработки в сфере ИИ недорого, им нужно изменение регулирования, сказал Костин. «Все эти наши вложения сегодня считаются нематериальными активами, и мы должны вычитать их из регуляторного капитала, пока идет производственный цикл. Возвращаясь к теме Базеля, даже европейский надзорный орган, который известен как удушитель банковского сектора в Европе, — даже он предполагает рассрочку на три года, а мы пока не можем добиться от Центрального банка подвижки по этой теме», — отметил он.

В ответ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что регулятор будет «двигаться в сторону Воронежа». Термин «Воронеж I» ввел сам Костин около полутора лет назад, когда предложил разработать свою систему регулирования вместо «Базельских стандартов».