Шнуров опроверг сообщения о его переезде в Германию

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о своем переезде в Германию. Об этом он сообщил телеканалу RTVI.

«Недобросовестные люди через средства массовой информации пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — сказал артист.

О переезде Шнурова в Германию ранее сообщила газета «Комсомольская правда». Издание ссылалось на мать бывшей помощницы семьи Шнуровых Валентину Кулигину. Женщина сообщила газете, что семья исполнителя купила жилье в Германии и что в Петербурге у нее остался «только обслуживающий персонал».

Со слов Кулигиной, ее дочь дважды ездила в Германию, где помогала Шнуровым с обустройством дома и перевозкой вещей.

В октябре «Коммерсантъ» писал со ссылкой на материалы дела, что Кулигину обвиняют в краже более 5,5 млн руб. у семейства Шнуровых. Дело, по данным издания, возбудили еще в декабре 2022 года. Следствие полагает, что Кулигина переводила деньги на свою карту с доверенного счета супруги Шнурова более 60 раз, также она похитила у семьи 3,5 млн руб. наличными, писало издание. По данным газеты, на тот момент Кулигина находилась под домашним арестом.

Шнуров не раз опровергал сведения о планах покинуть Россию. В марте телеграм-канал «Пул» написал, что певец оформляет гражданство одной из европейских стран. Тогда источник сказал каналу, что Шнуров владеет недвижимостью в Швейцарии и Израиле.

Шнуров в ответ заверил, что владеет недвижимостью только в Москве и Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что не собирается уезжать из страны.

С весны прошлого года Россию покинули ряд артистов, не согласных с проведением военной операции на Украине. 9 августа у группы «Ленинград» вышел клип на песню под названием «Нет **йне!», где на фоне Красной площади Шнуров поет о том, что «с [фигней] затеял бы борьбу», если бы был активным гражданином и не боялся, что «сильно огребет».