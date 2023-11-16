Японская Ispace сообщила о сроках второй миссии на Луну
Японская компания Ispace Inc. запустит вторую лунную миссию после неудачной попытки прилунить посадочный модуль в апреле 2023 года, сообщает Bloomberg.
«Мы не высадились на Луне в первый раз, но опыт и данные, которые мы получили, жизненно важны», — заявил генеральный директор компании Такеши Хакамада.
Вторая миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9 зимой 2024 года.
Посадочный модуль Resilience будет нести электролизер воды, модуль для экспериментов по производству продуктов питания, зонд для дальнего космоса, памятную металлическую пластину по мотивам японского аниме-сериала Gundam и микроровер, разработанный Ispace.
Ровер, высота которого составляет 26 см, весит около 5 кг. Он будет оснащен камерой высокого разрешения для съемки изображений поверхности Луны и лопатой для сбора лунных камней.
Миссия внесет вклад в программу NASA «Артемида» — план космического агентства США по возвращению астронавтов на Луну. Ispace планирует создать лунное поселение к 2040 году и начать зарабатывать деньги, доставляя на Луну товары и оборудование.
В апреле Ispacе потеряла связь с посадочным модулем, который должен был совершить посадку на Луне. Позже компания подтвердила, что спускаемый аппарат, вероятно, разбился. В случае если бы модуль прилунился, это была бы первая посадка японского аппарата и первая в мире посадка аппарата частной компании на Луну.
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