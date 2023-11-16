 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Японская Ispace сообщила о сроках второй миссии на Луну

Bloomberg: японская компания Ispace запланировала новую миссию на Луну
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Японская компания Ispace Inc. запустит вторую лунную миссию после неудачной попытки прилунить посадочный модуль в апреле 2023 года, сообщает Bloomberg.

«Мы не высадились на Луне в первый раз, но опыт и данные, которые мы получили, жизненно важны», — заявил генеральный директор компании Такеши Хакамада.

Вторая миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9 зимой 2024 года.

Шестеро добровольцев в изоляции проведут эксперимент по полету на Луну
Технологии и медиа

Посадочный модуль Resilience будет нести электролизер воды, модуль для экспериментов по производству продуктов питания, зонд для дальнего космоса, памятную металлическую пластину по мотивам японского аниме-сериала Gundam и микроровер, разработанный Ispace.

Ровер, высота которого составляет 26 см, весит около 5 кг. Он будет оснащен камерой высокого разрешения для съемки изображений поверхности Луны и лопатой для сбора лунных камней.

Миссия внесет вклад в программу NASA «Артемида» — план космического агентства США по возвращению астронавтов на Луну. Ispace планирует создать лунное поселение к 2040 году и начать зарабатывать деньги, доставляя на Луну товары и оборудование.

Читайте на РБК Pro
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России
Крах самого дорогого стартапа в США: что погубило WeWork
Топ-5 вредных советов: как сэкономить на таможне и оказаться под статьей
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI

В апреле Ispacе потеряла связь с посадочным модулем, который должен был совершить посадку на Луне. Позже компания подтвердила, что спускаемый аппарат, вероятно, разбился. В случае если бы модуль прилунился, это была бы первая посадка японского аппарата и первая в мире посадка аппарата частной компании на Луну.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Япония Луна космос
Материалы по теме
Япония выразила сожаление о выходе России из договора о ядерном оружии
Политика
Китай обвинил Японию в заходе кораблей в спорные воды
Политика
Россия ограничила импорт рыбы из Японии вслед за Китаем
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
В Москве обсудили проект логистического центра Газпромбанка ​в Забайкалье Пресс-релиз, 15:06
В сборной Палестины заявили о проблемах с подготовкой к отбору на ЧМ-2026 Спорт, 15:01
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 15:00
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до февраля Политика, 14:51
В SberCIB добавили в подборку лучших акций «Глобалтранс» и «Совкомфлот» Инвестиции, 14:50
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 14:48
Шнуров опроверг сообщения о его переезде в Германию Общество, 14:42
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Большой порт опустел, но ненадолго: откуда поедут грузы в Санкт-Петербург Pro, 14:39
Численность населения Казахстана достигла 20 млн человек Политика, 14:38
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 14:37
Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах Общество, 14:25
Вице-президент Сбербанка: «Нейросети откроют человеку супервозможности» Тренды, 14:24
Патрушев сообщил об усилении ПВО в Центральной России из-за атак дронов Политика, 14:23
«Почта» и «Яндекс» завершили эксперимент с доставкой посылок роботами Технологии и медиа, 14:21