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Технологии и медиа ,  
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Шестеро добровольцев в изоляции проведут эксперимент по полету на Луну

Участники эксперимента SIRIUS-23 (слева направо): Ольга Мастицкая, Рустам Зарипов, Ксения Шишенина, Ксения Орлова, Юрий Чеботарев, Анжелика Парфенова
(Фото: sirius.imbp.ru)
Фото: sirius.imbp.ru
Фото: sirius.imbp.ru

В Москве стартовал международный годовой эксперимент SIRIUS-23, который имитирует полет на Луну, сообщает Институт медико-биологических проблем на официальной странице во «ВКонтакте». Шестеро участников проекта проведут в изоляции год.

В ходе эксперимента ученые и специалисты соберут научные данные по проблемам, с которыми во время полета сталкиваются космонавты: длительное пребывание в ограниченном пространстве, задержки связи, технические неисправности.

Эксперимент проводится на территории комплекса Государственного научного центра — Института медико-биологических проблем. Оборудование института имитирует космический аппарат с жилыми отсеками, лабораториями и приборными панелями.

Для имитации космической деятельности используются костюмы виртуальной реальности в виде скафандров. Они разработаны институтом совместно с компанией AIHealth.

Членами экипажа добровольно вызвались стать пятеро россиян: командир Юрий Чеботарев (старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина), бортинженер Анжелика Парфенова (второй пилот самолета L-410 в авиакомпании «Хабаровские авиалинии»), врач авиационной и космической медицины Ксения Орлова и исследователи Ксения Шишенина (бортпроводник «Аэрофлота») и Рустам Зарипов (научный сотрудник Института медико-биологических проблем). Шестым испытателем миссии SIRIUS-23 стала исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии (младший научный сотрудник Института физико-органической химии Белоруссии).

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Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

1 ноября основной состав экипажа утвердила мандатная комиссия проекта SIRIUS. Комиссия оценивала состояние здоровья, результаты подготовки с учетом умения работать в группе и устремленность участников достигнуть успешного завершения эксперимента.

Режим труда экипажа соответствует регламенту долговременных космических полетов: восемь часов сна, восемь часов штатного рабочего времени и восемь часов свободного времени. В рабочее время входят научные работы и операции на борту. За 365 дней изоляции испытатели сымитируют полет на Луну и обратно и пять посадок на лунную поверхность, проведут научно-технические исследования.

Эксперимент проводится при участии международной группы ученых. В ее состав входят представители России, Республики Беларусь, США, Канады, Италии, Чехии, Турции, Индии, ЮАР.

Последняя подобная имитация полета завершилась в 2022 году. Экипаж эксперимента SIRIUS-21 провел в изоляции 240 дней.

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Теги
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