Компания ispace заявила о потере связи с модулем, который должен был сесть на Луну

С японским модулем потеряли связь во время посадки на Луну

Такеши Хакамада (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

С японским модулем, который должен был сесть на Луну в рамках первого этапа программы ее освоения, была утеряна связь незадолго до посадки, сообщает компания-разработчик модуля ispace.

Президент компании Такеси Хакамада заявил, что есть очень большая вероятность того, что посадка не была завершена, передает Kyodo.

В случае, если модуль прилунился, это будет первая посадка японского аппарата и первая в мире посадка частной компании на Луну.

Модуль был запущен к Луне в декабре прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Вечером 25 апреля он должен был сесть в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны.

Ispace отмечала в Twitter, что кратер Атлас был выбран в качестве основного места прилунения, так как «он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии [космической компании из Объединенных Арабских Эмиратов] MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов».

Предполагается, что посадочный модуль доставит на Луну семь луноходов, в том числе от японского агентства аэрокосмических исследований и MBR Space Centre. Также он будет фотографировать лунную поверхность.