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МВД выделит Таджикистану ₽250 млн на борьбу с наркотиками

Россия и Таджикистан заключили соглашение по борьбе с незаконным наркооборотом

Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана и МВД России заключили соглашение на 2023-2025 годы о совместном противодействии незаконному обороту наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе таджикского ведомства.

С таджикской стороны документ подписал директор агентства Хабибулло Вохидзода, с российской — министр внутренних дел Владимир Колокольцев (он принял участие в подписании договора в дистанционном формате).

В церемонии участвовал посол России в Душанбе Семен Григорьев, который обсудил с Вохидзодой «обеспокоенность ростом контрабанды наркотиков из Афганистана», ключевую роль в предотвращении которой играет Таджикистан, отметили в ведомстве.

В посольстве России в Таджикистане добавили, что подписанный документ предусматривает повышение уровня взаимодействия между ведомствами двух стран и выделение со стороны России более 250 млн руб.

В июле 2021 года террористическая организация «Талибан» (запрещена в России), которая захватила власть в Афганистане, пообещала бороться с контрабандой наркотиков. В апреле 2022 года талибы запретили выращивание мака на территории всей страны, а также производство и оборот всех видов наркотиков.

В августе того же года российский МИД заявил, что «Талибан» не преуспел в борьбе с наркотиками в Афганистане, несмотря на принятые меры. По словам директора департамента новых вызовов и угроз МИДа Владимира Тарабрина, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято в 14,5 раза больше афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее.

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Таджикистан МВД наркотики
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