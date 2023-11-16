Похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Женщина, которую ХАМАС похитили в ходе нападения на Израиль 7 октября и увезли в сектор Газа, родила в плену. Об этом сообщила супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в письме, опубликованном офисом премьер-министра.

«Одна из похищенных женщин была беременна. Она родила ребенка в плену у ХАМАС», — написала Сара Нетаньяху в письме, адресованном первой леди США Джилл Байден. «Вы можете только представить, как и я, что, должно быть, происходит в сознании этой молодой матери, когда эти убийцы удерживают ее с новорожденным», — добавила она, призвав освободить всех заложников.

Как пишет The Times of Israel, заложница, которая родила в секторе Газа, иностранка. Она работала в одном из израильских городов недалеко от границы с палестинским регионом.

По данным Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Среди них есть иностранные граждане. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл освобождение заложников и уничтожение ХАМАС двумя «священными миссиями» Израиля.

«В Газе нет такого места, куда бы мы не добрались. Нет ни укрытия, ни приюта, ни прибежища для убийц из ХАМАС. Мы доберемся туда, уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников», — пообещал он.