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Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой

Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
В ролике исследовательница рассказывает, как организовывала демонстрации в Ираке с целью спровоцировать внутренний конфликт в стране. Она также отметила, что «Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы освободить» ее

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой.

В ролике исследовательница рассказывает, как организовывала демонстрации в Ираке с целью спровоцировать внутренний конфликт в стране.

Она заявила, что работала на Моссад и ЦРУ в Сирии, чтобы установить отношения между Израилем и сирийскими демократическими силами.

Помимо этого, Цуркова назвала происходящее в секторе Газа «глупым руководством» со стороны правительства премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху. Она также отметила, что «Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы освободить» ее.

В июле в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Цуркова была взята в заложники шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». «Елизавета Цуркова все еще жива, и Ирак несет ответственность за ее судьбу и безопасность», — говорилось в заявлении.

В канцелярии добавили, что Цуркова — ученый, и она отправилась в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США.

Газета The Jerusalem Post уточняла, что Цуркова пропала в марте. Ее удерживают ополченцы группировки «Катаиб Хезболла», созданной и поддерживаемой спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Издание Walla со ссылкой на арабские СМИ сообщала, что Цуркова въехала в Ирак по российскому паспорту и была похищена в начале марта в Багдаде, откуда ее вывезла группа вооруженных людей. В местных СМИ ее называли «россиянкой, имеющей американское гражданство». Позднее появилась информация, что по подозрению в причастности к похищению был задержан гражданин Ирана.

По данным Ynet, Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и Ближнему Востоку. Она докторант кафедры политологии Принстонского университета и занимается исследованием джихадистских группировок. У нее также есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета. В июле 2019 года она писала о посещении иракского Мосула после освобождения города от ИГ, сообщает Ynet.

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Сергей Грехов
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