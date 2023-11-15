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Политика ,  
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Путин заявил о росте доверия граждан к выборам

Президент Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Доверие россиян к избирательному процессу в стране существенно выросло, заявил президент Владимир Путин на заседании с представителями избиркомов. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе», — сказал президент. Он привел данные опросов ВЦИОМа, согласно которым в 2020 году 60% респондентов заявили, что доверяют результатам выборов, а в 2022 году 69% респондентов считают, что выборы в их регионе «прошли в целом честно, без серьезных нарушений».

По данным опроса ВЦИОМа за ноябрь 2023 года, 67% респондентов назвали выборы честными, при этом каждый третий опрошенный (33%) не доверяет результатам выборов.

«Конечно, оценка вполне демократическая, но нас она не должна успокаивать, над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше», — подчеркнул Путин.

По его словам, нужно уделить внимание созданию цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

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Фото:Владимир Андреев / ТАСС

Ближайшие президентские выборы должны состояться в марте 2024 года. В декабре этого года по плану их должен назначить Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания.

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В июле глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к марту 2024 года ожидается появление цифрового аналога ГАС «Выборы». Эта система будет полностью автономна от интернета, от глобальной системы. Она подчеркнула, что цифровизация проводится с требованием использования отечественного программного обеспечения.

В сентябре Панфилова заявила, что электронное голосование на президентских выборах применят только в тех регионах, где эту систему уже опробовали.

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Владимир Путин

политик, президент России

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