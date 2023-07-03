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ЦИК заявила о возможности отложить выборы 2024 года в новых регионах

Глава ЦИК Памфилова: от выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России
От следующих президентских выборов в 2024 году зависит будущее России, а также всего мира, заявила глава ЦИК Памфилова. По ее словам, это «электоральная линия фронта»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предстоящие в 2024 году выборы президента не являются проходными — от них зависит будущее России. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Предстоящие выборы президентские — это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед», — сказала она.

Памфилова также обсудила с президентом единый день голосования в 2023 году в России, который назначен на 10 сентября.

По ее словам, ЦИК может отложить выборы в четырех новых регионах в том случае, если ситуация там резко ухудшится и появится опасность жизни и здоровью местных жителей.

«У нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», — заверила Памфилова.

Глава Центризбиркома напомнила, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. По ее словам, избирательная комиссия вела консультации по проведению выборов в новых регионах с ФСБ и Минобороны.

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Госдума 17 мая приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где действует военное положение. Согласно нововведению решение о назначении голосования там принимает ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Помимо этого в новых регионах пока не будет электронного голосования, так как это технически сложно реализовать в данный момент. «Мы сейчас проводим государственную автоматизированную систему «Выборы» тоже туда, но стопроцентно тоже нельзя, разная ситуация, все-таки военное время», — объяснила Памфилова.

Она также рассказала, что к марту 2024 года ожидается появление цифрового аналога ГАС «Выборы». Эта система будет полностью автономна от интернета, от глобальной системы. Памфилова подчеркнула, что цифровизация проводится с требованием использования отечественного программного обеспечения.

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Элла Памфилова ЦИК президент Россия выборы президента будущее
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