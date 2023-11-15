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Азербайджан выдал России лидера банды, избивавшей прохожих в Петербурге

Азербайджан выдал России лидера избивавшей людей в Петербурге банды подростков

Азербайджан выдал России лидера банды, избивавшей прохожих в Петербурге
Video

Правоохранительные органы Азербайджана выдали российской стороне 18-летнего Турала Мамедова — лидера банды подростков, которые нападали на петербуржцев и снимали это на видео. Об экстрадиции сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Мамедов проходит по делу о хулиганстве с применением группой насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК) и о разжигании межнациональной вражды с применением насилия, в том числе через интернет (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

О его задержании 3 ноября 2023 года сообщила общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В конце октября суд в России заочно арестовал его.

Следствие полагает, что в октябре экстрадированный публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их около одного из петербургских торговых центров вместе с другими членами банды. Происходящее нападавшие снимали на камеру, затем видеоролики размещали в интернете.

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Также Мамедов и его соучастники в июне 2023 года, «используя незначительный повод», нанесли множественные удары двум молодым людям на улице, добавили в прокуратуре. 

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Дело в отношении «группы выходцев из Азербайджана» завели 15 октября по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это произошло после того, как популярные блогеры обратили внимание на контент телеграм-канала «Жизнь бродяги», где публиковались видеозаписи с избиениями прохожих.

Следствие считает Мамедова организатором нападений. После возбуждения дела лидер банды скрылся от следствия, отметили в прокуратуре. По делу об избиениях прохожих бандой задержали более десяти человек.

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Теги
Азербайджан экстрадиция Санкт-Петербург избиение уголовное дело
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