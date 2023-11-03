Диаспора сообщила о задержании в Азербайджане лидера банды из Петербурга

Лидер банды подростков, которые нападали на петербуржцев и снимали это на видео, 18-летний Турал Мамедов был задержан в Азербайджане и ожидает экстрадиции. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Пресс-секретарь организации Рашада Оруджова уточнила, что Мамедов не принимал участие в жизни диаспоры, однако глава общественной организации Вагиф Мамишев разыскал контакты семьи блогера и связался с ними. «Он в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям нашего города», ― рассказала она.

Мамишев в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что сейчас стороны улаживают необходимые процессуальные вопросы, после чего Мамедов будет выдан Российской Федерации. «Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть и он одобрен», — сказал он.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды) в отношении «группы выходцев из Азербайджана» было возбуждено по распоряжению Александра Бастрыкина 15 октября, когда на неприемлемый контент в телеграм-канале «Жизнь бродяги» обратили внимание популярные блогеры. Жертвами группировки, как правило, становились подростки или подвыпившие прохожие.

Всего в рамках дела были задержаны 11 человек. СК объявил Мамедова в международный розыск 28 октября.