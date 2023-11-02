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В Петербурге задержали участника группировки, избивавшей прохожих

СК показал видео задержания еще одного участника роликов канала «Жизнь бродяги»

В Петербурге задержали участника группировки, избивавшей прохожих
Video

Следственный комитет (СК) показал видео задержания еще одного подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении жителей Санкт-Петербурга — избиении прохожих с записью на видео.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Фонтанки», задержанный — 18-летний приезжий из Дагестана и участник команды телеграм-канала «Жизнь бродяги».

Всего задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. «В отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения», — отметили в СК.

Телеграм-канал Baza 16 октября сообщил, что неизвестные выкладывают в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» написала, что 18-летний выходец из Азербайджана публиковал ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги». После этого Следственный комитет поручил возбудить уголовное дело руководству петербургского управления ведомства.

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В конце октября Главное следственное управление России по Санкт-Петербургу сообщило, что лидера банды подростков, которые нападали на петербуржцев и снимали это на видео, Турала Мамедова объявили в международный розыск. Его заочно арестовали по статьям о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.

Теги
Следственный комитет Санкт-Петербург хулиганство
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