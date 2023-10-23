Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Глава ОВА Прокудин: объекты инфраструктуры получили повреждения в Херсоне
В Херсоне несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения после взрывов, сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
По словам Прокудина, повреждены «объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, коммунальное предприятие», а также территория транспортного предприятия и завод.
Вечером 22 октября глава Херсонской ОВА Роман Мрочко сообщил, что в городе прогремели взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.