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Военная операция на Украине ,  
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Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: объекты инфраструктуры получили повреждения в Херсоне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Херсоне несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения после взрывов, сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По словам Прокудина, повреждены «объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, коммунальное предприятие», а также территория транспортного предприятия и завод.

Вечером 22 октября глава Херсонской ОВА Роман Мрочко сообщил, что в городе прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
инфраструктура Херсон Херсонская область взрывы
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