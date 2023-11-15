Правительство ввело маркировку платьев, шарфов и спортивных костюмов

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Правительство расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, распространив требование на куртки, спортивные и мужские костюмы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Кроме того, маркировке будут подлежать платья и шарфы, верхняя одежда из искусственного меха, лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, пиджаки, брюки, блузки, шали, кашне, платья, юбки, а также пальто, плащи и другие товары.

Отслеживать статус продукции намерены через систему маркировки «Честный знак».

Решение принято во исполнение Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года. Правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. На портале правовых актов распоряжение на момент подготовки этого материала не было опубликовано.

К 2024 году власти планировали ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, для части из них продолжаются пилотные эксперименты. Цель этой системы — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательной маркировке уже подлежат упакованная вода, меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция.

Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием. Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный знак».