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Военная операция на Украине ,  
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Кеннеди-младший назвал ошибкой ослабление России со стороны США

Кеннеди-младший: ослабление России противоречит интересам США
Сюжет
Военная операция на Украине

Ослабление России — это ошибка американской политики, поскольку оно не отвечает национальным интересам, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью порталу Responsible Statecraft.

Так он ответил на вопрос о том, отвечает ли американским интересам необходимость проведения президентом США мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Текущее стратегическое мышление США заключается в том, что война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мнение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее защищенными», — отметил Кеннеди-младший.

Политик добавил, что «всему миру будет лучше», если Москва поймет, что Вашингтон не собирается ее уничтожить.

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

В конце сентября Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней своего президентства, если его выберут главой государства. Он заверил, что противостояние будет закончено «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

Роберт Кеннеди-младший — сын сенатора от штата Нью-Йорк (1965–1968), бывшего генпрокурора США (1961–1964) и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, который приходится братом экс-президенту США (1961–1963) Джону Кеннеди. И Роберт Кеннеди-старший, и Джон Кеннеди были убиты во время своих предвыборных кампаний.

Также Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. После начала пандемии COVID-19 он выступал против прививок и критиковал действия властей США по борьбе с коронавирусом. Заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии он подал 6 апреля.

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Теги
Кеннеди Украина США Россия
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