Израиль одобрил поставки топлива для машин ООН в Газе

Reuters: Израиль одобрил поставки 24 т топлива для машин ООН в Газе

Израиль одобрил поставки дизельного топлива для грузовиков ООН в секторе Газа, сообщают источники агентства Reuters и телеканала CNN.

По словам собеседника Reuters в организации, речь идет о 24 т топлива, причем оно предназначено только для грузовиков ООН, но не для больниц. США оказали давление на организацию, чтобы она приняла это топливо, рассказал источник.

Автомобили ООН заправятся на контрольно-пропускном пункте «Рафах» и доставят топливо в Газу в среду, 15 ноября, уточнил CNN официальный представитель США.

После нападения ХАМАС в начале октября власти Израиля объявили о блокаде сектора Газа, остановив поставки топлива, отключив свет и воду (водоснабжение позже было восстановлено). В конце октября палестинская группировка сообщила, что во всех больницах Газы закончилось топливо.

Египет после переговоров с США согласился открыть КПП «Рафах» на границе с Газой, через него в анклав направили две колонны гуманитарной помощи. Однако среди грузов не было топлива, так как Израиль опасается, что оно окажется в руках боевиков, отмечал Associated Press. Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич говорил, что для оказания базовых услуг в пяти главных больницах Газы требуется 150 тыс. л топлива.

Израиль заявлял, что не допустит поставок топлива до того, как будут освобождены все заложники, удерживаемые боевиками ХАМАС.