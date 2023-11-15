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Война санкций ,  
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Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов Ми-17

Utair приостановила эксплуатацию 30 Ми-17 из-за завершения контрактов с ООН
Сюжет
Война санкций

Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-8АМТ/МТВ) из-за сокращения их участия в миссиях ООН, сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов на форуме «Транспортная неделя-2023».

«Нам перестал быть доступен рынок ООН. Не полностью, но он существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются», — объяснил Мартиросов.

По данным на сайте Utair, всего у компании 98 вертолетов Ми-17. Как уточнил гендиректор авиакомпании, выделенные для миссий ООН вертолеты подходят для пожаротушения, использования в нефтегазовом секторе, в санитарной авиации, а также в обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России.

В ООН предложили не использовать российские вертолеты для миротворцев
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

В сентябре 2022 года представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил порталу PassBlue, что миротворческим и политическим миссиям организации рекомендовали «немедленно воздержаться» от выполнения задач с использованием зарегистрированных в России воздушных судов. При этом он признал, что это серьезно влияет на способность ООН реализовывать свои миссии.

О такой рекомендации РБК также сообщил источник, близкий к группе Utair, которая является крупнейшим российским поставщиком воздушных судов для ООН.

По словам Дюжаррика, всего у ООН были заключены контракты на работу 44 российских воздушных судов, это 22% от всего воздушного парка организации, куда входит 193 воздушных судна. Российским операторам принадлежит 41 арендованный ООН вертолет (37 вертолетов Ми-8 и четыре Ми-26) и три самолета Ан-74. Эти суда были задействованы в поддержке десяти миротворческих и политических миссий ООН. Рекомендация не летать на них действует для миссий организации с 15 сентября и до дальнейшего уведомления.

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Теги
Utair Ми-17 вертолеты ООН
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