США и Великобритания ввели санкции против связанных с ХАМАС людей и организаций

США и Британия ввели санкции против связанных с ХАМАС людей и организаций

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (ПИД, организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным американского Минфина, ХАМАС и ПИД получили поддержку на сотни миллионов долларов от Ирана, в первую очередь через Корпус стражей исламской революции (КСИР). В связи с этим в санкционный список попали:

представитель ПИД в Иране Нассер Абу Шариф;

финансируемый Ираном фонд«Мухджат Аль-Кудс» в секторе Газа, основной задачей которого, по данным Минфина США, стало оказание финансовой помощи семьям боевиков ПИД и заключенных участников группировки;

один из руководителей ПИД и глава фонда «Мухджат Аль-Кудс» Джамиль Юсуф Ахмад Алиян;

замгенсека ПИД в Дамаске и лидер «Бригады Аль-Кудс» (боевого крыла ПИД) Акрам аль-Аджури;

ливанская компания Nabil Chouman & Co, занимающаяся обменом валют, которая «служила каналом для финансирования ХАМАС»;

владелец Nabil Chouman & Co Набиль Халед Халил Чуман и его сын Халед Чуман;

участник операции по передаче денег из Ирана в сектор Газа Реда Али Хамис.

Одновременно с США новые санкции против ХАМАС ввела Великобритания, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны. В британский санкционный список попали шесть человек:

политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;

командующий «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф;

высокопоставленный член ХАМАС и замкомандующего «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» Марван Исса;

высокопоставленный член ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Муса Дунин;

гражданин Судана Абдельбасит Хамза — владелец сети компаний, которые, по версии британских властей, отмывали деньги для ХАМАС;

гражданин Ливана Набиль Халед Халил Чуман, который отправлял деньги ХАМАС через свою компанию, занимающуюся обменом валют.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что страны ЕС на заседании министров иностранных дел 13 ноября также обсуждали возможность введения санкций против ХАМАС. В Евросоюзе группировка признана террористической организацией.