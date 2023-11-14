США и Британия ввели санкции против связанных с ХАМАС людей и организаций
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (ПИД, организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным американского Минфина, ХАМАС и ПИД получили поддержку на сотни миллионов долларов от Ирана, в первую очередь через Корпус стражей исламской революции (КСИР). В связи с этим в санкционный список попали:
- представитель ПИД в Иране Нассер Абу Шариф;
- финансируемый Ираном фонд«Мухджат Аль-Кудс» в секторе Газа, основной задачей которого, по данным Минфина США, стало оказание финансовой помощи семьям боевиков ПИД и заключенных участников группировки;
- один из руководителей ПИД и глава фонда «Мухджат Аль-Кудс» Джамиль Юсуф Ахмад Алиян;
- замгенсека ПИД в Дамаске и лидер «Бригады Аль-Кудс» (боевого крыла ПИД) Акрам аль-Аджури;
- ливанская компания Nabil Chouman & Co, занимающаяся обменом валют, которая «служила каналом для финансирования ХАМАС»;
- владелец Nabil Chouman & Co Набиль Халед Халил Чуман и его сын Халед Чуман;
- участник операции по передаче денег из Ирана в сектор Газа Реда Али Хамис.
Одновременно с США новые санкции против ХАМАС ввела Великобритания, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны. В британский санкционный список попали шесть человек:
- политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;
- командующий «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф;
- высокопоставленный член ХАМАС и замкомандующего «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» Марван Исса;
- высокопоставленный член ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Муса Дунин;
- гражданин Судана Абдельбасит Хамза — владелец сети компаний, которые, по версии британских властей, отмывали деньги для ХАМАС;
- гражданин Ливана Набиль Халед Халил Чуман, который отправлял деньги ХАМАС через свою компанию, занимающуюся обменом валют.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что страны ЕС на заседании министров иностранных дел 13 ноября также обсуждали возможность введения санкций против ХАМАС. В Евросоюзе группировка признана террористической организацией.