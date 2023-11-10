Как США вводят санкции против фирм из третьих стран за связи с Россией

После февраля 2022 года США все активнее вводят санкции против компаний и граждан из третьих стран за их сотрудничество с Россией. За этот период блокирующие санкции были наложены на 326 иностранных юрлиц и физлиц, подсчитал РБК

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С 24 февраля 2022 года, когда США ввели первые санкции за военные действия на Украине, инструмент вторичных санкций (которые налагаются на компании и граждан из третьих стран) стал распространенным элементом «российской» санкционной программы. Уже в марте 2022 года Минфин США внес в санкционный список SDN британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP, испанскую Invention Bridge SL, которых обвинил в скрытной деятельности с целью обеспечения закупок западных технологий в интересах российских властей.

По данным американского казначейства, эти номинальные компании, а также сингапурская Alexsong Pte, мальтийские Malberg, Maltarent, Djeco Group Holding, британская Djeco Group LP и французская SCI Griber контролировались российскими гражданами и входили в сеть, которая занималась закупками товаров двойного назначения в обход американских санкций.

Согласно расчетам РБК, основанным на данных санкционного подразделения Минфина США, за период с 24 февраля 2022 года OFAC совместно с Госдепом США включили в санкционный список SDN 326 позиций (262 организации и 64 физических лица) из 58 иностранных юрисдикций. SDN подразумевает блокировку активов подсанкционного лица в американской юрисдикции и запрет для американского бизнеса вести дела с такими лицами. Россия считает санкции незаконными.

Все эти лица были добавлены в санкционный список на основании указа № 14024, подписанного президентом США в апреле 2021 года. Этот указ создавал правовую базу для блокировки собственности за «определенные вредительские зарубежные действия правительства Российской Федерации». После февраля 2022 года практически все санкции, вводившиеся Вашингтоном в связи со специальной военной операцией России на Украине, принимались на основании этого указа. Небольшое количество иностранных организаций и физлиц были внесены в SDN вне связи с военными действиями на Украине: в частности, три представителя Мали за содействие операциям ЧВК «Вагнер» в этой африканской стране; а зарегистрированная в Эстонии биржа криптовалют Garantex — по обвинению в связях с даркнет-рынком.

Как мы считали Рассматривались все включения иностранных организаций и граждан в санкционный список SDN начиная с 24 февраля 2022 года на основании указа № 14024. Юрлица были разнесены по странам и территориям на основании юрисдикции, где они зарегистрированы (при этом отдельно выделялись специальные административные районы КНР Гонконг и Макао, а также заморские территории и коронные владения Великобритании — Остров Мэн, Бермуды, Каймановы острова и т.д.). Под юрлицами в основном понимаются компании, за исключением единичных случаев, таких как молдавская политическая партия «Шор». Физлица приписывались к стране по принципу гражданства, указанного в базе OFAC в первую очередь (поэтому россияне с паспортами других стран не попали в статистику). Из анализа была исключена Украина, поскольку под американскими санкциями по указу № 14024 почти нет зарегистрированных в Киеве юрлиц, тогда как OFAC относит к Украине многочисленных лиц, связанных с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Эти регионы с конца сентября 2022 года приняты в состав Российской Федерации.

Почему иностранцы продолжают попадать под антироссийские санкции

В целом санкции США в отношении структур из третьих стран, принятые по указу № 14024, можно разделить на следующие категории:

санкции против зарубежных дочерних структур российских банков и корпораций (например, европейских «дочек» российских госбанков);

санкции в отношении иностранных структур, через которые подсанкционные российские бизнесмены и их семьи, по данным властей США, владели активами, в том числе зарубежными;

иностранные компании (могут быть связаны как с российскими гражданами, так и с иностранцами), которые власти США обвинили в «предоставлении финансовой, материальной или технологической поддержке» подсанкционных российских компаний (именно такие санкции можно отнести к вторичным).

Например, 24 февраля 2023 года, спустя год после начала специальной военной операции, США добавили в список SDN «более 30 иностранных физлиц и компаний, связанных с попытками России обойти существующие санкции». В их число попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и «сеть его сообщников и компаний, которые скрытно закупали чувствительные западные технологии и оборудование для российских разведслужб и армии», заявляли в OFAC. В мае 2023 года Минфин США распространил санкции на две индийские компании и двух граждан Индии за перепродажу российским госпредприятиям западных товаров по указанию Моретти.

Больше всего санкций Вашингтон ввел в отношении лиц с Кипра, ОАЭ и Швейцарии (более 100 юрлиц и граждан). По большей части это удобные для ведения бизнеса юрисдикции, поясняет программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «ОАЭ — это страна-хаб, как и Кипр, где исторически было большое количество активов, связанных с российскими лицами», — говорит он, добавляя, что вторичные санкции вводят против компаний как из дружественных к России, так и из недружественных стран.

В начале ноября 2023 года США внесли в санкционный список почти 30 фирм из ОАЭ, Турции и Китая (включая Гонконг), указав, что «структуры, базирующиеся в КНР, Турции и ОАЭ продолжают посылать в Россию высокоприоритетные товары двойного назначения».

Основная масса вторичных санкций вводится по основанию обхода экспортного контроля, прежде всего в отношении поставок в Россию электроники и товаров двойного назначения, говорит Тимофеев. А за предполагаемые нарушения ограничений на торговлю, например товарами роскоши или промышленными товарами широкой номенклатуры, такие санкции пока не вводятся, отмечает эксперт.

Вторичные санкции в большинстве случаев применяются против небольших компаний, а крупные игроки обычно строго соблюдают комплаенс, констатирует Тимофеев. Дело в том, что у мелких компаний выше аппетит к риску: попадание под санкции они закладывают в издержки, риски окупаются прибылью от работы с подсанкционным сегментом, размышляет он. Эксперт прогнозирует, что такие компании-посредники не исчезнут: на месте одних появятся другие, желающие заработать на связях с Россией.