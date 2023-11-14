В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку

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Памятник адмиралу Александру Колчаку, который расположен в Омске на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, облили оранжевой краской, рассказали РБК в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сбоку от памятника появилась надпись красной краской «палач». В ведомстве уточнили, что сбор материалов по делу продолжается, проводится проверка.

Как уточняет портал «Город55», скульптуру, посвященную Колчаку, установили в Омске в 2012 году. Поставить памятник решили владельцы ресторана, названного в честь адмирала, возле которого возвели монумент.

Адмирал Александр Колчак — лидер белого движения, участник Первой мировой войны, полярный исследователь. В годы Гражданской войны 1917–1922 годов в Омске находилась резиденция Колчака, там же располагалось Российское правительство, которое он возглавлял. Осенью 1919 года Колчак утратил власть после наступления Красной армии. Его расстреляли в 1920 году, Забайкальский военный суд в 1999 году отказал в реабилитации адмирала.

В ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге установили мемориальную доску, посвященную Колчаку, на доме, где адмирал жил в 1906–1912 годах. На табличке его охарактеризовали как «выдающегося русского офицера, ученого и исследователя». Спустя два дня после установки доску закрасили черной краской. Позже рядом с табличкой появилась надпись «Колчак — убийца».

В июле 2017 года в Санкт-Петербурге по решению Смольнинского районного суда доску демонтировали. Суд признал согласованную с городскими властями установку доски незаконной и постановил ее не только снять, но и больше не устанавливать.