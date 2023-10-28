Военные России нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ

Минобороны: военные России нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Российские военные нанесли удары по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, в том числе под городом Угледар и поселком Урожайное, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» <...> нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал Чехов.

Военнослужащие группировки сил «Центр» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах сел Торское и Петровское на краснолиманском направлении, рассказал ТАСС глава пресс-центра подразделения Александр Савчук.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское», — заявил Савчук. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ, два БМП и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Оборонное ведомство России сообщило, что в течение недели с 21 по 27 октября в российский плен добровольно сдались 54 украинских военных. Оружие сложили военные 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны.