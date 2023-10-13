ЦБ рассказал о мошеннической схеме со спецсчетами

Мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета, и, чтобы спасти их, предлагают перевести средства на «безопасный» счет, пока злоумышленников не найдут. Сумму обещают вернуть наличными в приемной ЦБ

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Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян, в рамках которой обещают вернуть деньги наличными в приемной Центробанка, в некоторых случаях мошенникам удалось получить десятки миллионов рублей, сообщил регулятор.

Схема действует следующим образом:

Потенциальной жертве сообщают о попытке неизвестных похитить средства со счета и советуют временно перевести их на «безопасный» счет в ЦБ — на время поиска мошенников.

Клиенту банка обещают вернуть деньги наличными в московской приемной Центробанка и предупреждают, что за разглашение информации следствия может грозить уголовная ответственность.

После этого жертву записывают на прием в Банк России от ее имени и указывают контактный номер, ей приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера ЦБ. «Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод», — заявили в регуляторе.

ЦБ предупредил, что если человек сам не записывался на прием через сайт или по телефону контактного центра, но получил СМС о записи, его нужно проигнорировать. «Специальных» счетов, о которых говорится в сообщении, не существует, деньги поступают мошенникам.

Регулятор подчеркнул, что сотрудники Банка России не звонят людям, не отправляют им копии документов и не просят совершить операции со счетом, а также не запрашивают персональные и банковские данные.

По данным ЦБ, в первом квартале 2023 года банковские мошенники украли у клиентов банков 4,5 млрд руб., совершив 252,1 тыс. операций без их согласия. Объем хищений за год увеличился на 38%, а число переводов сократилось на 2,3%. Из украденных 4,5 млрд руб. банки смогли вернуть клиентам только 4,3% средств. Больше всего денег было похищено через переводы с помощью онлайн-банкинга.

За тот же период российские банки отразили 2,7 млн атак мошенников на счета клиентов и предотвратили хищения на 712 млрд руб.