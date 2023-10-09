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Поджигателя релейных шкафов приговорили к 12 годам заключения

Суд в Саратове приговорил к 12 годам мужчину за диверсию на железной дороге
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков (Фото: пресс-служба Саратовского областного суда)

Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы по статье о диверсии мужчину, который поджег на железной дороге два релейных шкафа, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в марте 2023 года «неудовлетворенный своим материальным положением» самарец Алексей Кочетков нашел подработку в Telegram. Неизвестный предложил мужчине 10 тыс. руб. за поджог релейных шкафов.

После получения инструкций и координат Кочетков облил бензином два релейных шкафа на перегоне «Зоринский — Трофимовский-2» и поджег их газовой горелкой.

Мужчину признали виновным по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса). Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, следующие семь — в колонии особого режима. Также Кочетков вернет полученные за преступление 20 тыс. рублей и возместит материальный ущерб РЖД в размере 74 623 руб. 65 коп.

В начале сентября Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента за поджог релейного шкафа. Shot писал, что из-за диверсии из строя вышли светофоры, поэтому два пассажирских поезда из Москвы в Читу и Владивосток пришлось задержать.

По данным канала, в результате на двух свободных путях сработала индикация о том, что они заняты. Пожар также привел к потере управления железнодорожными стрелками.

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Теги
Саратов суд диверсия железная дорога
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