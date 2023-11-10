В Орловской области средства РЭБ приземлили беспилотник

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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник на территории Ливенского района Орловской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Дрон сбили утром 10 ноября, место происшествия оцепили. По словам Клычкова, пострадавших нет.

Ливенский район не граничит с Украиной. Он примыкает к Липецкой области и расположен неподалеку от границы Воронежской и Курской областей.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают о перехвате дронов над их территорией. В последний раз беспилотники над Орловской областью перехватывали в конце октября. Тогда Минобороны отчиталось о четырех сбитых дронах.