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В Никарагуа лишили гражданства экс-главу петербургского НИИ вакцин

Экс-главу петербургского НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа

МВД Никарагуа лишило гражданства республики бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России обвиняют в растрате 436,7 млн руб. Об этом сообщила газета La Gaceta.

«Гражданин Никарагуа Виктор Павлович Трухин <...> нарушил положения Политической конституции Никарагуа, закона № 761 «Общий закон об иностранной миграции», — говорится в постановлении. Трухин несколько раз выехал за территорию страны по российскому паспорту в 2021 году, не пользуясь своим гражданством Никарагуа.

Трухин также был почетным консулом Никарагуа в Санкт-Петербурге.

4 сентября Трухина уволили с должности директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов после проверки, в ходе которой выявили «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности».

До этого «РИА Новости» и «Известия» сообщили о пропаже Трухина. В полицию обратилась его дочь и заявила о пропаже, сказав, что мужчина перестал выходить на связь после 3 сентября.

9 сентября суд в Санкт-Петербурге арестовал Трухина на два месяца по статье о присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Следователи утверждают, что Трухин нанес ущерб институту, в котором работал, в размере 436,74 млн руб.

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НИИ вакцин и сывороток — единственный в России производитель вакцин против гриппа полного цикла, экспортирующий свою продукцию в государства дальнего зарубежья. Вакцины института зарегистрированы и применяются в 17 странах мира.

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Теги
Никарагуа Санкт-Петербург лишение гражданства растрата
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