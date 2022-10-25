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Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

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Президент США Джо Байден, поздравляя с днем рождения вице-президента Камалу Харрис, назвал ее «замечательным президентом». Стенограмма выступления главы государства опубликована на сайте Белого дома.

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. <...> C днем рождения замечательного президента!» — сказал Байден (в оригинале — great president).

День рождения у Харрис был 20 октября, и глава государства пошутил о ее возрасте — на самом деле вице-президенту 58 лет. На сайте Белого дома есть ремарка, что президент оговорился и пропустил слово «вице-» при упоминании ее должности.

Байден не в первый раз допускает подобного рода оговорки и называет Харрис президентом. Например, подобный случай был в мае.

В США вице-президент занимает пост президента в случае смерти или отставки последнего. Он также может временно возглавлять государство в некоторых случаях. Например, в прошлом ноябре, когда Байден проходил плановый медосмотр, формально обязанности главы государства исполняла Харрис.

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Джо Байден Камала Харрис президент вице-президент

Джозеф Байден

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