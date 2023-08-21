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ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию в Херсоне

ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию на станции Херсон в 2022 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанный — один из руководителей Одесской железной дороги, к которой относилась и станция Херсон. В самом начале военной операции он повредил стрелки на линии, нарушив снабжение российских войск
Здание железнодорожного вокзала в Херсоне
Здание железнодорожного вокзала в Херсоне (Фото: РИА Новости)

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Речь идет о гражданине Украины 1961 года рождения.

В ФСБ уточнили, что, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, задержанный «спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации».

Его действия привели к временному нарушению «снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции».

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. Сам фигурант уголовного дела находится под стражей, уточнили в ФСБ.

В ночь на 30 июля на железнодорожной станции Шарыпово в Красноярском крае произошел пожар. В пресс-службе Красноярской железной дороги заявили, что возгорание на станции Шарыпово не повлияло на движение поездов. Следствие выяснило, что трое подростков подожгли два релейных шкафа на перегоне станция Шушь — станция Шарыпово.

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По версии следователей, они действовали по заданию неустановленного лица. Подростков задержали и предъявили им обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия).

Одесская железная дорога Украины до начала спецоперации обслуживала перевозки на территории шести юго-западных областях Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
ФСБ Херсонская область железная дорога диверсия Одесса
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