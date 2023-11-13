Турецкое судно с материалами для строительства госпиталей прибыло в Эль-Ариш

В ближайший к Газе порт Египта доставили материалы для полевых госпиталей

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Турецкое судно с материалами для строительства полевых госпиталей для жителей Газы прибыло в порт египетского города Эль-Ариш близ границы с анклавом, сообщил AFP представитель турецкого Минздрава.

По словам собеседника, ранее Анкара получила одобрение Каира на строительство полевых госпиталей в Эль-Ариш, расположенном в 40 км от единственного контрольно-пропускного пункта «Рафах». Судно перевозит материалы, электрогенераторы и машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей, добавил собеседник агентства.

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из анклава.

Это первый корабль с гуманитарной помощью такого типа, прибывший в Египет с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По данным на 11 ноября, в секторе Газа 20 из 35 больниц полностью прекратили свою деятельность из-за атак Израиля.

Накануне, 12 ноября, Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что больница «Аль-Кудс» — вторая по величине в Газе — приостановила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии.

Израиль в свою очередь обвиняет ХАМАС в том, что боевики расположили в подземных туннелях под крупнейшим в анклаве госпиталем «Аль-Шифа» свои командные пункты. Кроме того, как утверждают израильские военные, ХАМАС использует машины скорой помощи для эвакуации военных, а также перевозки грузов и оружия во время обстрелов.