 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ближайший к Газе порт Египта доставили материалы для полевых госпиталей

Турецкое судно с материалами для строительства госпиталей прибыло в Эль-Ариш
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В ближайший к Газе порт Египта доставили материалы для полевых госпиталей
Video

Турецкое судно с материалами для строительства полевых госпиталей для жителей Газы прибыло в порт египетского города Эль-Ариш близ границы с анклавом, сообщил AFP представитель турецкого Минздрава.

По словам собеседника, ранее Анкара получила одобрение Каира на строительство полевых госпиталей в Эль-Ариш, расположенном в 40 км от единственного контрольно-пропускного пункта «Рафах». Судно перевозит материалы, электрогенераторы и машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей, добавил собеседник агентства.

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из анклава.

Это первый корабль с гуманитарной помощью такого типа, прибывший в Египет с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По данным на 11 ноября, в секторе Газа 20 из 35 больниц полностью прекратили свою деятельность из-за атак Израиля.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

Накануне, 12 ноября, Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что больница «Аль-Кудс» — вторая по величине в Газе — приостановила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии.

Израиль в свою очередь обвиняет ХАМАС в том, что боевики расположили в подземных туннелях под крупнейшим в анклаве госпиталем «Аль-Шифа» свои командные пункты. Кроме того, как утверждают израильские военные, ХАМАС использует машины скорой помощи для эвакуации военных, а также перевозки грузов и оружия во время обстрелов.

Теги
сектор Газа госпиталь гуманитарная помощь Турция Египет
Материалы по теме
Красный Полумесяц сообщил, что больница «Аль-Кудс» в Газе закрылась
Политика
ХАМАС остановил переговоры о заложниках из-за боев у больницы «Аш-Шифа»
Политика
ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице «Аль-Шифа» в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 16:30
Еврокомиссия разработала 12-й пакет санкций против России Политика, 19:24
Альфа-банк допустил рост ключевой ставки до 17% в декабре Инвестиции, 19:21
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Венгрия назвала условие разблокировки передачи средств ЕС для Украины Политика, 19:12
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:11
Воздух, вода, земля: как устроен экомониторинг в Москве РБК и ДПиООС, 19:09
Совет директоров TCS Group возглавил экс-глава Mastercard в России Бизнес, 19:06
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
СВР заявила, что США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе Политика, 19:03
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 18:57
«Спартак» отпросил двух игроков из сборной России из-за перегрузок Спорт, 18:53
«Роснано» выплатила купон по облигациям Технологии и медиа, 18:50
Чикагская биржа опционов запустит маржинальные фьючерсы на BTC и ETH Крипто, 18:49
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 18:46
Премьер Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров Политика, 18:37