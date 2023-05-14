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Володин устроил голосование о запрете работы «наливаек» в ночное время

Председатель Госдумы Володин устроил голосование в Telegram о запрете «наливаек» ночью
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале устроил голосование о запрете для «наливаек» продавать спиртное ночью.

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин.

На 11:00 по московскому времени, спустя почти два часа после публикации опроса, 81% проголосовали за запрет, 10% — против, 9% — все равно. В голосовании участвовали 62 тыс. пользователей.

В начале мая «РИА Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы ведомства в 2022 году сообщало, что власти рассматривают возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. Сейчас его можно приобрести в период с 8:00 до 23:00, но регионы вправе устанавливать более жесткие требования. Например, в Приморье алкогольные напитки нельзя купить с 22:00 до 10:00, а в Тюменской области — с 21:00 до 8:00.

Кроме того, власти рассматривают возможность разрешить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники, а также повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) до 21 года.

В 2020 в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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