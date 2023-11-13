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Политика ,  
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Охотников в Белоруссии призвали быть готовыми к защите страны

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белорусы, владеющие оружием, должны быть готовы к защите страны в случае необходимости. Об этом заявил председатель белорусского общества охотников и рыболовов, экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич по итогам доклада президенту.

«Каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать [страну]. Чем защищать есть. Остальное дошлифуем», — сказал Шуневич.

Летом в Минской области прошли учения с военнообязанными территориальной обороны Солигорского района и отрядом народного ополчения. «Участие в тренировке приняли военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, состоящий из добровольцев Старобинского сельского совета», — сообщало Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

Также в октябре в Белоруссии прошли мероприятия по мобилизационной готовности. Мероприятия, которыми руководят председатели облисполкомов, проводятся каждый год. Цель учений — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороной.

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