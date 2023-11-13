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Технологии и медиа ,  
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Сервисы «Сбера» восстановили работу после сбоя

Все сервисы «Сбера» восстановили работу после сбоя
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все сервисы мобильного приложения Сбербанка работают в штатном режиме, специалисты устранили сбой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Неполадки в работе приложений и сайта «Сбера» возникли днем 13 ноября. Резкое увеличение жалоб на проблемы с доступом к сервисам банка зафиксировали мониторинговые сайты Downradar и Brand Analytics. В основном о сбое сообщали клиенты «Сбера» из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Предыдущий сбой в работе сервисов банка, в том числе брокерского приложения «СберИнвестиции», произошел в конце октября. Тогда некорректно работали и терминалы для оплаты банковскими картами.

Позже глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что банк подвергся самой мощной DDoS-атаке за всю историю организации. По его словам, к этому причастны «некие новые очень квалифицированные преступники», почерк которых не известен банку.

DDoS-атака — это действия хакеров, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу с многочисленных устройств, чтобы увеличить на него нагрузку и таким образом вывести его из строя.

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