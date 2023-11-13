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США и Южная Корея пересмотрели стратегию сдерживания КНДР

Глтавы Минобороны США и Южной Кореи пересмотрели стратегию сдерживания КНДР
Ллойд&nbsp;Остин&nbsp;и Шин&nbsp;Вон Сик &nbsp;
Ллойд Остин и Шин Вон Сик   (Фото: Jung Yeon-Je / Reuters)

США и Южная Корея пересмотрели «индивидуальную стратегию сдерживания» в отношении Северной Кореи, которая заключается в противодействии растущим ракетным и ядерным угрозам от нее, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Соответствующий документ был подписан в ходе переговоров министров обороны США и Южной Кореи Ллойда Остина и Шина Вон Сика. Это был первый пересмотр стратегии с момента его принятия в 2013 году, когда КНДР провела третье ядерное испытание.

Союзники работают над обновлением ключевого военного документа, чтобы лучше отражать наступающие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, учитывая, что Пхеньян провел шесть ядерных испытаний и законодательно закрепил право на использование превентивных ядерных ударов для собственной защиты, пишет Yonhap.

В 2005 году Северная Корея заявила о наличии у нее ядерного оружия, «предназначенного исключительно для самообороны и сдерживания». Спустя год КНДР провела на полигоне Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто первое подземное ядерное испытание. По данным южнокорейских сейсмологов, взрыв был эквивалентен детонации 500 т тротила. В 2009 году состоялось второе испытание, в 2013 году — третье.

В сентябре 2022 года КНДР официально провозгласила себя ядерным государством и приняла закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и лидера Ким Чен Ына.

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