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КНДР заявила о попытке ядерной провокации на Корейском полуострове

КНДР пригрозила нанести удар по авианосцу США в Южной Корее
КНДР напомнила о «процедурах» корейской ядерной доктрины после захода авианосца США в Южную Корею, подчеркнув, что Вашингтон должен понимать, что корабль «вошел в чрезвычайно опасные воды»
Американский авианосец &laquo;Рональд Рейган&raquo;
Американский авианосец «Рональд Рейган» (Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters)

Продолжающаяся переброска Соединенными Штатами различных компонентов ядерных сил на Корейский полуостров, где существует постоянная возможность военного конфликта, является военной провокацией, которая может довести ситуацию до необратимого развития. Сообщение об этом опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С этим заявлением Пхеньян выступил после того, как американский авианосец «Рональд Рейган» прибыл в южнокорейский порт Пусан в составе 5-й авианосной группы США.

«Вхождение группы атомных авианосцев в воды Корейского полуострова стало самой серьезной стадией подготовки ядерного удара США и свидетельствует о том, что начало ядерной войны становится реальностью», — говорится в сообщении.

Пхеньян уже определил порядок действий и контрмер в связи с действиями США в регионе. В частности, ядерная доктрина КНДР допускает «необходимые процедуры» если применение ядерного оружия сочтено неизбежным, отмечает ЦТАК.

В Северной Корее предупредили, что ее военные «будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове».

Накануне Yonhap сообщил о прибытии «Рональда Рейгана» в Пусан после участия в трехсторонних учениях Южной Кореи, США и Японии в международных водах к югу от Корейского полуострова.

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По данным агентства, военные корабли США пробудут в Пусане до 16 октября. Этот шаг стал демонстрацией американского расширенного сдерживания и укрепления оборонительного потенциала союзников в ответ на «продолжающиеся провокации Северной Кореи», отметил Yonhap.

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Виктория Громова Виктория Громова
КНДР США Южная Корея провокация ядерные объекты
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