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Выборы президента США ,  
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Еще один кандидат в президенты США решил выйти из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США от республиканцев решил выйти из предвыборной гонки
Сюжет
Выборы президента США
Тим Скотт
Тим Скотт (Фото: Steve Marcus / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил свою предвыборную кампанию. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, ясно дали мне понять: «Не сейчас, Тим», — сказал Скотт.

Он также отверг идею, что он может стать кандидатом на пост вице-президента в списке Республиканской партии.

58-летний Скотт начал свою президентскую кампанию в мае 2023 года.

В конце октября свое участие в предвыборной гонке также приостановил бывший вице-президент США Майк Пенс. «Я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время», — объявил 64-летний Пенс на встрече Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе. При этом он пообещал, что никогда не перестанет бороться за консервативные ценности и «избрание принципиальных лидеров-республиканцев на все должности в стране».

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