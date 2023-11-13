Жителя Красноярского края задержали за фото ГЭС и воинских частей для СБУ
ФСБ задержала жителя Дивногорска, которого подозревают в передаче Украине фотографий воинских частей и энергообъектов на территории Красноярского края, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ведомства.
По данным спецслужбы, мужчина вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины и за вознаграждение предоставил им географические координаты и фотографии расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.
Подозреваемый рассказал, что сделал фото Красноярской ГЭС и расположенной рядом военной части, после этого украинская сторона предложила ему продолжить сотрудничество и попросила переслать больше материалов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене, мужчину арестовали, уточнили в ФСБ.
В начале ноября сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных украинской разведке. По данным спецслужбы, житель республики пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить сведения, составляющие государственную тайну. Для связи с представителями Украины он использовал «тайниковые закладки» и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях, утверждали в ведомстве.
В ФСБ заявили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности России и потери среди российских военных. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Госизмена»).
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