Директор турфирмы получил 4 года по делу о гибели туристов на Камчатке

Директор турфирмы получил 4 года по делу о гибели туристов на Камчатке

Фото: Прокуратура Камчатского края

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В сентябре 2022 году компания организовала тур на Ключевскую Сопку на Камчатке, во время которого девять человек погибли.

Главу фирмы Андрея Степанова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

По версии обвинения, Степанов опубликовал в интернете рекламу об организации восхождения на Ключевскую Сопку, зная о том, что вулкан закрыт для посещения и проведение туров на его территорию запрещено.

После этого десять человек заключили договоры с «Экстрим тайм». В общей сложности они перечислили фирме около 1 млн руб.

В прокуратуре отметили, что восхождение на вулкан было организовано «без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении двух лиц, не имевших необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности». Группа начала поход 30 августа 2022 года.

Спустя несколько дней, 3 сентября, двое туристов стали себя плохо чувствовать. Они спустились с одним из сопровождающих в лагерь вниз по вулкану. Остальные восемь туристов и второй сопровождающий продолжили восхождение. Они не смогли преодолеть высоту 4,4 тыс. м и решили развернуться, но по пути назад сорвались со склона.

В результате падения один человек погиб от травм, остальные семеро получили повреждения, из-за которых не смогли дальше передвигаться самостоятельно, и погибли от переохлаждения.

Правоохранительные органы задержали Степанова 5 сентября. Камчатское управление Следственного комитета по факту гибели туристов первоначально завело уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



Позднее управление СК сообщило о возбуждении второго дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекшее смерть двух и более лиц).