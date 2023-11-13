Израиль пообещал продолжить операцию в Газе и без мировой поддержки

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Израиль продолжит операцию в секторе Газа даже при условии отсутствия международной поддержки, заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в эфире 14-го канала. Отрывок из интервью он разместил в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

«Даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

При этом Коэн отметил, что в настоящий момент Израиль получает «беспрецедентную поддержку на мировой арене». По его словам, десятки лидеров и министров иностранных дел из разных стран мира приехали в Израиль и выразили солидарность.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посоветовал лидерам стран Запада не поддаваться давлению сторонников прекращения огня в секторе Газа. Израиль должен одержать победу над группировкой ХАМАС «ради себя и ради всего мира», сказал тогда премьер.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо». Ни международное давление, ни «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны, добавил он.

Израильский премьер назвал фактической и моральной ошибкой призыв Макрона остановить бомбардировки ЦАХАЛ сектора Газа, которые приводят к гибели младенцев, женщин и стариков.

С критикой Израиля выступали также Турция, Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН и ВОЗ. Общество Красного Полумесяца отмечало, что после начала войны «во всем секторе Газа не стало безопасных зон», а гуманитарную катастрофу, развернувшуюся в анклаве, следует прекратить.