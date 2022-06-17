Борисов сообщил о переносе сроков первого полета Су-75 Checkmate

Сроки первого полета истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate сдвинулись на два года — на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее гендиректор ОАК говорил, что самолет полетит в 2023 году

Модель истребителя Су-75 Checkmate (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, как ожидается, впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил на ПМЭФ вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

«2025 год — первый полет», — сказал Борисов, добавив, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5–2 года.

Серийное производство однодвигательного истребителя Checkmate планируется начать в 2027 году, говорил в мае президенту России Владимиру Путину гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate разработки «Сухого» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС.

Новому российскому истребителю решили дать название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»), чтобы продемонстрировать «сдержанность и скромность», говорил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь.

Тогда же он говорил, что истребитель поднимется в воздух в 2023 году, а статистические испытания завершат в 2022 году. «Самолет полетит в 2023 году. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется», — подчеркивал Слюсарь на презентации истребителя.

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По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 2,9 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Также сообщалось о планах создать на базе Су-75 двухместную и беспилотную версии.

Эта модель предназначена прежде всего на экспорт, его основными конкурентами на международном рынке являются американский F-35, шведские истребители Gripen и французские самолеты Rafale. Также в числе потенциальных заказчиков истребителя в «Ростехе» называли российское Министерство обороны, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что у Checkmate уже есть «якорный заказчик» среди иностранных ВВС.

Истребитель будет стоить $25–30 млн, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов летом 2021 года. В мае 2022 года Чемезов сообщил Путину, что стоить самолет будет $30–35 млн. По его словам, самолет создается на собственные средства «Ростеха», без привлечения бюджетных денег.