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Чемезов назвал сроки начала серийного производства Checkmate

Производить истребитель планируется начать в 2027 году. Checkmate ориентирован в основном на экспорт, подчеркнул Чемезов, выразив тем не менее надежду, что им заинтересуется и российское Минобороны
Модель истребителя Су-75 Checkmate
Модель истребителя Су-75 Checkmate (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Серийное производство однодвигательного истребителя Checkmate планируется начать в 2027 году, сообщил президенту гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он выразил надежду, что Минобороны захочет приобрести такой самолет.

«Считаю, что этот самолет будет очень хорошим. Это машина пятого поколения, легкий самолет. <...> Это многофункциональная платформа нового поколения. Он способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения в дальних и ближних боях», — заявил глава госкорпорации.

Он отметил, что в основном Checkmate ориентирован на экспорт. Самолет создается на собственные средства «Ростеха» без привлечения бюджетных денег, подчеркнул гендиректор.

«Сухой» запатентовал легкий истребитель Checkmate с одним двигателем
Бизнес
Истребитель&nbsp;Су-75 Checkmate

Впервые «Ростех» представил прототип истребителя, разработанного компанией «Сухой», на Международном авиакосмическом салоне в 2021 году. Предельная боевая нагрузка самолета составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета при отсутствии подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Checkmate планируют вооружать ракетами класса «воздух — воздух», управляемыми ракетами «воздух — земля», корректируемыми авиационными бомбами с лазерной головкой самонаведения, неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением. Основу бортового оборудования и двигатель создатели взяли от самолета пятого поколения Су-57 с некоторыми изменениями, рассказал Чемезов.

Как отмечали создатели самолета, стоимость летного часа у него будет в шесть-семь раз ниже, чем у F-35 (у американского истребителя этот показатель составляет $33–35 тыс.).

Новый истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Фотогалерея
Фотогалерея 

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В числе потенциальных заказчиков в «Ростехе» называли, помимо российского Минобороны, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Первый полет истребителя запланирован на 2023 год.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Сергей Чемезов Ростех серийное производство Checkmate истребитель
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