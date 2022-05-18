Чемезов назвал сроки начала серийного производства Checkmate
Серийное производство однодвигательного истребителя Checkmate планируется начать в 2027 году, сообщил президенту гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он выразил надежду, что Минобороны захочет приобрести такой самолет.
«Считаю, что этот самолет будет очень хорошим. Это машина пятого поколения, легкий самолет. <...> Это многофункциональная платформа нового поколения. Он способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения в дальних и ближних боях», — заявил глава госкорпорации.
Он отметил, что в основном Checkmate ориентирован на экспорт. Самолет создается на собственные средства «Ростеха» без привлечения бюджетных денег, подчеркнул гендиректор.
Впервые «Ростех» представил прототип истребителя, разработанного компанией «Сухой», на Международном авиакосмическом салоне в 2021 году. Предельная боевая нагрузка самолета составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета при отсутствии подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Checkmate планируют вооружать ракетами класса «воздух — воздух», управляемыми ракетами «воздух — земля», корректируемыми авиационными бомбами с лазерной головкой самонаведения, неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением. Основу бортового оборудования и двигатель создатели взяли от самолета пятого поколения Су-57 с некоторыми изменениями, рассказал Чемезов.
Как отмечали создатели самолета, стоимость летного часа у него будет в шесть-семь раз ниже, чем у F-35 (у американского истребителя этот показатель составляет $33–35 тыс.).
В числе потенциальных заказчиков в «Ростехе» называли, помимо российского Минобороны, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Первый полет истребителя запланирован на 2023 год.