Bild узнал о планах Германии удвоить траты на военную помощь Украине

Bild: Германия удвоит расходы на военную помощь Украине в 2024 году до €8 млрд

Увеличение трат за счет выделения дополнительных средств на помощь Украине позволит Германии достичь требуемого в НАТО показателя по оборонным расходам на уровне не менее 2% ВВП, отмечает издание

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Германия намерена удвоить в 2024 году расходы на военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд, пишет Bild. По данным издания, полученным из Минобороны страны, это уже одобрила правящая коалиция.

Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер запланировал в федеральном бюджете на 2024 год €4 млрд для помощи Украине, однако эти деньги уже направили на ранее обещанные проекты. У Минобороны ФРГ осталось лишь €120 млн, пишет издание.

Министр обороны Борис Писториус попросил еще €5 млрд, но в итоге было решено добавить €4 млрд. Еще €2 млрд ведомство сможет потратить в рамках обязательств по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

Дополнительные расходы, обращает внимание издание, позволят Германии в 2024 году исполнить требование, общее для всех членов НАТО, тратить на оборону не менее 2% ВВП. К середине 2023 года только 11 стран альянса отвечали этому критерию.

Германия продолжит поставлять Украине необходимое вооружение и к 2027 году объем помощи Киеву со стороны Берлина, как ожидается, составит €17 млрд, говорил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его оценке, в 2022 году ФРГ выделила на эти цели €14 млрд, став крупнейшим донором в Европе. При этом Шольц также выступает за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Евросоюз тоже обещает продолжить военную помощь Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать фонд помощи Киеву на €20 млрд в 2024–2027 годах. Но, по данным Reuters, вопросы по этой инициативе возникли у Германии, поскольку речь идет «о больших деньгах». Источники говорят, что из-за схожей позиции других стран ЕС в итоге решение может быть принято о выделении средств только на год вперед.

Россия неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны западных стран. Это больше вовлекает их в конфликт, но такая помощь не повлияет на ход военной операции, говорили в Кремле.