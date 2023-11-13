«Врачи без границ»: сотрудники больницы «Аль-Шифа» не выходят на связь

«Врачи без границ» сообщили о потере связи с сотрудниками в секторе Газа

Сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ», которые работают в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, перестали выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X (Twitter).

«С вечера 11 ноября мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице «Аль-Шифа» <...> Мы беспокоимся за их жизни», — говорится в публикации.

В пресс-службе «Врачей без границ» отметили, что сотрудники организации, проживающие в Газе, сообщили о продолжающихся боях вокруг больницы.

По данным Al Jazeera, больница «Аль-Шифа» — крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа. Al Arabiya со ссылкой на корреспондента писал, что ЦАХАЛ нанесла удар по резервуарам с водой «Аль-Шифа». По информации телеканала, израильские танки находятся в непосредственной близости от трех больниц в Газе.

Al Hadath 12 ноября сообщил в X, что три младенца и пять пациентов реанимации погибли в «Аль-Шифа» из-за нехватки кислорода.

The Times of Israel со ссылкой на представителя Минобороны Израиля полковника Моше Тетро писала, что войска Израиля ведут бои возле «Аль-Шифа», но в самой больнице «нет стрельбы и нет осады». По данным издания, с востока госпиталь может покинуть любой, кто захочет.

Пресс-служба правительства сектора Газа сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что по меньшей мере 22 больницы прекратили работу в регионе из-за атак израильских военных. Ранее представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах говорил, что всего в Газе находится 35 больниц.