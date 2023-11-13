 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

«Врачи без границ» сообщили о потере связи с сотрудниками в секторе Газа

«Врачи без границ»: сотрудники больницы «Аль-Шифа» не выходят на связь
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ», которые работают в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, перестали выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X (Twitter).

«С вечера 11 ноября мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице «Аль-Шифа» <...> Мы беспокоимся за их жизни», — говорится в публикации.

В пресс-службе «Врачей без границ» отметили, что сотрудники организации, проживающие в Газе, сообщили о продолжающихся боях вокруг больницы.

По данным Al Jazeera, больница «Аль-Шифа» — крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа. Al Arabiya со ссылкой на корреспондента писал, что ЦАХАЛ нанесла удар по резервуарам с водой «Аль-Шифа». По информации телеканала, израильские танки находятся в непосредственной близости от трех больниц в Газе.

Al Hadath 12 ноября сообщил в X, что три младенца и пять пациентов реанимации погибли в «Аль-Шифа» из-за нехватки кислорода.

The Times of Israel со ссылкой на представителя Минобороны Израиля полковника Моше Тетро писала, что войска Израиля ведут бои возле «Аль-Шифа», но в самой больнице «нет стрельбы и нет осады». По данным издания, с востока госпиталь может покинуть любой, кто захочет.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

Пресс-служба правительства сектора Газа сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что по меньшей мере 22 больницы прекратили работу в регионе из-за атак израильских военных. Ранее представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах говорил, что всего в Газе находится 35 больниц.

Теги
больницы сектор Газа ЦАХАЛ «Врачи без границ»
Материалы по теме
ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице «Аль-Шифа» в Газе
Политика
ХАМАС остановил переговоры о заложниках из-за боев у больницы «Аш-Шифа»
Политика
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
«Врачи без границ» сообщили о потере связи с сотрудниками в секторе Газа Политика, 02:20
Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах нелегалами Политика, 02:11
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Пентагон уточнил, что в Средиземном море потерпел крушение вертолет Политика, 01:35
В Москве госпитализировали режиссера Митту Общество, 01:11
Меню с «Титаника» продали за £84 тыс. на аукционе в Британии Общество, 00:55
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Посол заявил о риске вовлечения третьих стран в войну ХАМАС и Израиля Политика, 00:07
Власти выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free Экономика, 00:01
Брата Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг. Что известно Спорт, 00:00
Генсек ООН заявил, что просил Иран принудить ХАМАС освободить заложников Политика, 12 ноя, 23:49
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 12 ноя, 23:49
«Страна» узнала о попытках офиса Зеленского организовать беседу с Трампом Политика, 12 ноя, 23:36