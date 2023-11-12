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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице Аль-Шифа в Газе

В ВОЗ заявили о потере связи со своими работниками в больнице Аль-Шифа в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может связаться со своими координаторами в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице Аль-Шифа в секторе Газа на фоне ужасающих сообщений о неоднократных нападениях на больницу», — написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Гебрейесуса, ВОЗ обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов. Организация призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

ВОЗ на своей странице в X написала, что «продолжают появляться ужасающие сообщения о неоднократных атаках на больницу». «Мы предполагаем, что наши координаторы присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц и бегут из этого района», — заявили в организации.

Больница Аль-Шифа — крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа, отмечает Al-Jazeera. По данным телеканала, учреждение подверглось бомбардировке со стороны израильской армии, в непосредственной близости от него находятся танки. По данным корреспондента Al Arabiya, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по резервуарам с водой Аль-Шифа.

The Times of Israel со ссылкой на представителя Минобороны Израиля полковника Моше Тетро сообщила, что израильские войска действительно ведут бои возле Аль-Шифы, но в самой больнице «нет стрельбы и нет осады». По его словам, с востока госпиталь может покинуть любой, кто захочет.

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Теги
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ больницы сектор Газа
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