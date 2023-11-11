Al Arabiya сообщил об окружении танкам трех больниц в секторе Газа

Телеканал сообщает, что речь идет о больницах Аль-Шифа, Аль-Кудс и Аль-Рантиси. Об обстрелах первых двух накануне заявляла палестинская сторона. Израиль подтвердил бои у Аль-Шифы, но опроверг ее осаду

Дым в районе госпиталя Аль-Шифа (Фото: Doaa Rouqa / Reuters)

В секторе Газа израильские танки находятся в непосредственной близости от трех больниц, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своего корреспондента и данные Красного Полумесяца.

Речь идет о госпиталях Аль-Шифа, Аль-Рантиси и Аль-Кудс. Как сообщил журналист телеканала, танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся примерно в 200 м от комплекса Аль-Шифа, Красный Полумесяц заявлял о танках в 20 м от Аль-Кудс.

По данным другого корреспондента, ЦАХАЛ ударила по резервуарам с водой госпиталя Аль-Шифа. Руководитель больниц в секторе Газа Мухаммад Закут указывал, что Аль-Шифа прекратила работу из-за отключения электричества и истощения запасов топлива, передает Al Arabiya.

Израильская армия в свою очередь сообщила, что обеспечила эвакуацию больниц Аль-Рантиси и Нассер. Аль-Рантиси, как утверждает армия, используется силами ХАМАС.

The Times of Israel со ссылкой на представителя Минобороны Израиля полковника Моше Тетро пишет, что израильские войска действительно ведут бои возле Аль-Шифы, но в самой больнице «нет стрельбы и нет осады». По его словам, с востока госпиталь может покинуть любой, кто этого захочет.

Ранее иранское агентство Tasnim писало, что возле Аль-Шифы — это крупнейшая больницы в секторе — сформирована мощная линия обороны для попытки предотвратить прорыв к ней израильской армии. Со ссылкой на сведения иракского Sabereen оно сообщало, что несколько израильских военных попали в засаду, устроенную ХАМАС в окрестностях Аль-Шифы.

Накануне, 10 ноября, Reuters со ссылкой на Красный Полумесяц сообщало об обстреле Аль-Кудс, в результате которого погиб один человек, еще 28 были ранены, большинство из них — дети. Также сообщалось об ударе по Аль-Шифе, после которого погибли 13 человек, десятки ранены, такие данные приводило местное правительство, подконтрольное ХАМАС.