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Пентагон уточнил, что в Средиземном море потерпел крушение вертолет

Пентагон уточнил, что военные погибли в Средиземном море при крушении вертолета

Авиакатастрофа в Средиземном море, в результате которой погибло пятеро американских военнослужащих, произошла с вертолетом, следует из заявления министра обороны Ллойда Остина.

«Заявление <...> по поводу крушения вертолета в Средиземном море», — говорится в публикации на сайте Пентагона.

Остин выразил соболезнования семьям погибших. Пентагон продолжает собирать информацию о крушении самолета, отметил министр.

Крушение произошло в восточной части Средиземного моря вечером 10 ноября. Позднее Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что авиакатастрофа произошла во время учений ВВС США. В результате крушения погибли пятеро американских военных. ЧП произошло во время дозаправки в воздухе.

EUCOM не уточняло, какой именно самолет потерпел крушение. По информации официальной газеты Пентагона Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующим в регионе, является KC-135 Stratotanker.

The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников написала, что военные находились в регионе для подготовки к потенциальной эвакуации граждан США из Израиля и Ливана в связи с разрастанием палестино-израильского конфликта.

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Пентагон авиакатастрофа Средиземное море ВВС США США Ллойд Остин
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