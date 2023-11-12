Пять военных погибли при крушении самолета ВВС США в Средиземном море
Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета ВВС США в Средиземное море во время учений, сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование США (EUCOM).
ЧП произошло во время дозаправки в воздухе вечером 10 ноября. Поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, в них участвовали самолеты и корабли США, действующие в этом районе, уточнили в EUCOM.
В командовании отметили, что имена погибших будут раскрыты в ближайшие сутки, расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.
EUCOM не уточняет, какой именно самолет потерпел крушение, но, как отмечает Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующем в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker.
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