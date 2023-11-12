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Политика ,  
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Пять военных погибли при крушении самолета ВВС США в Средиземном море

Пентагон: пять военных погибли при крушении самолета ВВС США в Средиземном море
Пентагон (штат Вирджиния, США)
Пентагон (штат Вирджиния, США) (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета ВВС США в Средиземное море во время учений, сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование США (EUCOM).

ЧП произошло во время дозаправки в воздухе вечером 10 ноября. Поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, в них участвовали самолеты и корабли США, действующие в этом районе, уточнили в EUCOM.

В командовании отметили, что имена погибших будут раскрыты в ближайшие сутки, расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

EUCOM не уточняет, какой именно самолет потерпел крушение, но, как отмечает Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующем в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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